الامارات | «شراع الإمارات» يبحر في «آسياد هانغتشو» بـ 4 قوارب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر إلى جمهورية الصين الشعبية يوم الأحد المقبل المنتخب الوطني للشراع الحديث للانضمام إلى وفد الدولة، الذي يتأهب للمشاركة في فعاليات منافسات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية التي تفتتح رسمياً يوم 23 الجاري وتستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

وذكر بيان صحافي أن الإمارات تشارك في الحدث الآسيوي الكبير بـ140 رياضياً بواقع 102 رياضي و38 رياضية يخوضون التحدي في 20 لعبة فردية وجماعية، من بينها رياضة الشراع الحديث حيث تُقام منافسات الدورة بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة تُقام منافساتها على 54 منشأة رياضية وتشهد تواجد 50 ألف متطوع و12 ألف إعلامي.

ويمثل منتخب الشراع الحديث في هذا المحفل أربعة سفراء ستسلط الأضواء نحوهم مع بدء مراحل التنافس يوم الأربعاء المقبل، وهم البطل عادل خالد صاحب الإنجازات في عام 2023 بعد إحرازه فضية الدورة العربية في الجزائر وفضية وبرونزية العالم في منافستي ألكا 7 ماسترز وألكا 6 وبرونزية آسيا ألكا 7 ماسترز 2023، والذي سيشارك في فئة ألكا 7 والبطل محمد الزعابي الذي سيخوض تحدي منافسات (ألكا 4).

كما تسجل فتاة الإمارات حضوراً بارزاً مع المنتخب الوطني للشراع الحديث ضمن وفد الدولة في دورة الألعاب الآسيوية، حيث تخوض بطلة الخليج 2022 وصاحبة برونزية دورة الألعاب العربية ضحى آل بشر منافسات ألكا 6 فتيات، بينما تنافس البطلة كاميليا القبيسي في منافسات فئة ألكا 4، وقد أنهت كل منهما مشاركات ناجحة في بطولات آسيا والبارح الدولية بالبحرين وخاضتا معسكرات تدريبية مكثفة رفقة فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذي شارك في العديد من البطولات الدولية في أوروبا والمملكة المغربية.

وحددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو يوم الأربعاء المقبل موعداً لبدء المنافسات بعد اكتمال وصول جميع المنتخبات إلى مدينة نينغبو التي تحتضن الفعاليات وتستمر منافسات الشراع الحديث حتى 27 الجاري، حيث يتنافس الأبطال المشاركون والبطلات المشاركات على 14 ميدالية ذهبية.