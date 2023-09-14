ميدو يكشف مفاجاة بشأن استبعاد زيزو .. ويحذر من هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، كواليس استبعاد أحمد سيد زيزو نجم الأبيض من رحلة الفريق الأبيض إلى تنزانيا لخوض مباراة آرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن أحمد زيزو شعر بالإجهاد العضلي بعد المشاركة في معسكر المنتخب الوطني.

وأوضح ميدو مفاجأة أن "زيزو" أراد السفر إلى تنزانيا مع البعثة ولكن المدرب خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك تمسك بإراحته.

وأشار إلى أن البعض سيحاول ترويج الشائعات حول زيزو مؤكداً أنه يجب الحذر من الشائعات التي تحاصر الفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة بطل جيبوتي يوم السبت المقبل في دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.