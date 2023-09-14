شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: 4 ملايين جنيه قيمة إعارة حمدى علاء لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، إنه تمت إعارة حمدى علاء لاعب وسط الفريق الأول، لصفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشكل رسمى.

أضاف عبد الواحد فى تصريحاته لليوم السابع، إن الزمالك سيحصل على مقابل مادى بقيمة 4 ملايين جنيه نظير إعارة حمدى لاعب لصفوف سموحة، مشيرًا إلى إن الجهاز الفنى استقر على إعارته من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة لصفوف الفريق.

وتعاقد سموحة مع حمدى علاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعدما قدم اللاعب مستوى مميز مع البنك الأهلى فى الموسم المنقضى، حيث كان ينضم حمدى علاء لصفوف البنك على سبيل الإعارة من الزمالك.

ونجح حمدى علاء فى الظهور بشكل مميز خلال فترة تواجده من قبل فى سموحة، وهو ما جعل أحمد سامى يطلب استعارته لتدعيم وسط الفريق السكندرى، ليكون ثانى لاعبى الزمالك الذى ينجح سموحة في التعاقد معهم بعد محمود شبانة مدافع الفريق.

ونجح سموحة في التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد.