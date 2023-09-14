شكرا لقرائتكم خبر عن زد يغلق ملف الوديات قبل التحضير لمواجهة الإسماعيلي فى افتتاحية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى الجهاز الفني لفريق زد أف سي بالوديات التي سيخوضها الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، والتي كان آخرها الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بالإسكندرية في ختام معسكره الساحلي المغلق، ضمن برنامج التحضير للظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز.

من جانبه، أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن الفريق سيواصل تحضيراته بشكل عادي والتي تشتمل على تدريبات بدنية وتقسيمة جماعية حتى موعد مباراة الإسماعيلي في افتتاح الدوري، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مباشرة مع الدراويش بضربة البداية في الدوري الممتاز.

أوضح صلاح الدين أن فريقه لا يفكر في خوض تدريبات خاصة قبل انطلاق الدوري وسيكتفي بخوض تدريبات عادية ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الإسماعيلي، ويسبقها دخول معسكر مغلق.