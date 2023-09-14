شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فرص مشاركة موديست فى السوبر الأفريقى ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإعلامي أحمد شوبير، إن هناك عدد من الأسماء المرشحة للخروج من قائمة الأهلي النهائية في السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقررة إقامتها غدا الجمعة، على استاد الملك فهد بمدينة الطائف بالسعودية.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن تكون القائمة النهائية 18 لاعبًا، وبالتالي سيجري استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي التي ضمت 23 لاعباً التي غادرت إلى السعودية.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي علي "أون سبورتس أف ام" ، أن هناك أسماء مرشحة للخروج من القائمة النهائية، والأقرب بينهما الفرنسي موديست مهاجم الفريق الجديد بسبب عدم الجاهزية الفنية ، بالإضافة الي الحارس مصطفى مخلوف وأحمد كوكا ومحمد الضاوي "كريستو" وكريم الدبيس وطاهر محمد طاهر.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم، على ملعب الملك فهد، بمدينة الطائف بالسعودية، استعدادًا لخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقررة إقامته في التاسعة مساء غد.

وانضم بيرسي تاو لاعب الأهلي إلى بعثة فريقه بالسعودية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي ، حيث تأخر وصول بيرسي تاو إلى البعثة بسبب ارتباطه بخوض مباراة مع منتخب جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية وسافر من بلاده إلى السعودية مباشرة .

ومن المقرر أن يشارك بيرسي تاو في المران الأخير لفريقه قبل خوض السوبر الإفريقي، على أن يحدد الجهاز الفني موقفه من المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وانضم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.