شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة الحرة يصل صربيا للمشاركة في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب المصارعة الحرة إلى صربيا للمشاركة في منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بباريس 2024.

وتضم قائمة المصارعة الحرة فى البطولة كلا من محمود مصطفى،جمال عبد الناصر،عمرو رضا،مصطفى بدر، بالإضافة إلى ضياء جودة.

وتٌعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مدير فنى.

كان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.