شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتفل بلقب أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بلقب البطولة الأفريقية والتتويج بها على حساب نيجيريا، وللتأهل إلى أوليمبياد باريس. 2024

ونشرت هنا جودة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صور من تتويج المنتخب رجال وسيدات وكذلك نشر فيديو خلال التتويج

.وتأهل منتخبا الرجال والسيدات إلى أوليمبياد باريس على حساب نيجيريا بالإضافة إلى التتويج بالبطولة الأفريقية

وتنعقد اليوم الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة اليوم الخميس على هامش البطولة الأفريقية والتى تقام فى الفترة من. 9. إلى 19 سبتمبر الجارى

ويمثل مصر فى الجمعية العمومية معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى والذي يرافق بعثة المنتخب خلال المشاركة فى البطولة.