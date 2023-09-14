كلاكيت تاني مره..الكاف يشعل الغضب داخل النادي الاهلي.

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أمير هشام، عن أزمة تهدد مشاركة الفرنسي أنتوني موديست، مع النادي الاهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الأفريقي.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في لقاء تحديد بطل كأس السوبر الأفريقي 2023.

وانضم موديست إلى صفوف النادي الاهلي خلال الساعات الماضية، حيث غادر رفقة بعثة الفريق إلى السعودية، استعدادًا لمباراة السوبر.

وقال أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن الاهلي يواجه مشكلة في قيد الفرنسي أنتوني موديست، في القائمة الإفريقية بسبب اللوائح.

وأوضح أن الكاف رفض قيد موديست بسبب اللوائح رغم فتح القيد، وهو ما أشعل الغضب داخل النادي الاهلي.

وأكد أن النادي الاهلي سيستمر في محاولاته لقيد المهاجم الفرنسي قبل المباراة، حيث طلب من الكاف قيده واعترض على الرفض.

واختتم:” موديست خارج مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الإفريقي، إلا في حال نجاح الاهلي في قيده”.