باتشيكو يثير الجدل ..بسبب لاعبي "الأهلي"

الشارقة - اميمة ياسر - أدلى جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز بتصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس يطالب فيها بالعدالة والمساواة بين جميع الأندية المتنافسة.



وقال باتشيكو: مادامت هناك حقوق والجميع لديهم نفس الحقوق مثل قرعة الدوري سنقوم بالإعداد الجيد للموسم أنا أحب المساواة في كل شيء.

وأضاف: حيث يصبح جميع الأندية متساوية في المباريات وجميع الأندية تسير بنفس القوانين كمثال أن لا يكون بيراميدز يلعب حاليا وبعد ثلاثة أيام لديه مباراة أخرى بينما فريق آخر لديه مباراة بعد ثلاثة أيام تؤجل مباراته ويتم رفض تأجيل مباراة بيراميدز.

واختتم: أن لا يكون الوضع مثل الأمس نشاهد مباراة للمنتخب وبه جميع اللاعبين من كل الاندية وأن يغيب لاعبين معينين من فرق معينة ولا يصبحوا موجودين.