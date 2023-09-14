الامارات | طفل يتسبب في مناوشة بين نجم منتخب المغرب ومشجعين (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة المنتخب المغربي أمام بوركينا فاسو الودية والتي أقيمت في مدينة لانس الفرنسية أول من أمس، واقعة مثيرة للجدل بعد المباراة، إذ بعد انتهى اللقاء بفوز المغرب 1-0، توجه نجم المنتخب المغربي، ولاعب سان جرمان، أشرف حكيمي إلى طفل صغير وأهداه قميصه، لكن المفاجأة كانت أن بعض المشجعين حاولوا الحصول على القميص وحرمان الطفل منه.

وتدخل حكيمي واستعان بمسؤولي الأمن في الملعب من أجل تأمين إيصال القميص إلى الطفل، حيث قاموا بإخراجه من وسط المشجعين ولقاء حكيمي، وسط تصفيق من عدد من المشجعين الآخرين.