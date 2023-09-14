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الامارات | طفل يتسبب في مناوشة بين نجم منتخب المغرب ومشجعين (فيديو)

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة المنتخب المغربي أمام بوركينا فاسو الودية والتي أقيمت في مدينة لانس الفرنسية أول من أمس، واقعة مثيرة للجدل بعد المباراة، إذ بعد انتهى اللقاء بفوز المغرب 1-0، توجه نجم المنتخب المغربي، ولاعب سان جرمان، أشرف حكيمي إلى طفل صغير وأهداه قميصه، لكن المفاجأة كانت أن بعض المشجعين حاولوا الحصول على القميص وحرمان الطفل منه.

وتدخل حكيمي واستعان بمسؤولي الأمن في الملعب من أجل تأمين إيصال القميص إلى الطفل، حيث قاموا بإخراجه من وسط المشجعين ولقاء حكيمي، وسط تصفيق من عدد من المشجعين الآخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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