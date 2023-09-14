السعيد ورمضان صبحي ضمن قائمة بيراميدز لرحلة رواندا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة رحلة رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري الأبطال.

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى العاصمة كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي عصر الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في الرابعة من مساء الأحد المقبل على استاد بيلي بالعاصمة كيجالي، وهو ملعب من النجيل الصناعي.

وضمت القائمة 32 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

وتكتمل صفوف البعثة في كيجالي بانضمام الثنائي فيستون ماييلي قادما من جنوب أفريقيا وبلاتي توريه قادما من فرنسا بعد انتهاء المهمة الدولية مع منتخبي بلادهما.