موديست: "الأهلي ريال مدريد إفريقيا و دوري إسعاد جماهيره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند عواد:

كشف مهاجم الأهلي الجديد، موديست أسباب انتقاله إلى الأهلي والعروض المقدمة له، عبر حوار أجراه اللاعب على موقع الرسمي للأهلي.

أعلن الأهلي التعاقد ضم أنتوني موديست وعلق على "فيديو" الإعلان عن الصفقة: "هنا القاهرة، هنا التاريخ، هنا الأهلي، مرحباً بنسر جديد في قلعة المجد".

قال موديست: "فضلت الانضمام للأهلي بسبب تاريخه الكبير وجماهيره العاشقة للانتصارات، حيث أنني كنت أفضل البقاء في ألمانيا لأن عائلتي تشعر بالراحة هناك، لكن عندما جاءتني الفرصة كنت كالطفل الصغير وفضلت الانضمام للنادي الأهلي".

أضاف: "أصدقائي أخبرونني أن مصر بلد جميل للغاية، خاصة أنه لم يتسنى لي زيارتها من قبل، أنا هنا الآن لأستمتع في هذا البلد الرائع، بجانب أن أصدقائي حدثوني أيضاً عن الأهلي وعيونهم تنطق بالفرح".

تابع: " لقد سألني كولر إن كنت مهتمًا بالمجيء إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنني سأشعر بفرح كبير، وسأحرز العديد من الأهداف، لأنه فريق هجومي، ومن ثم سيكون لديَّ فرصة التسجيل وإحراز الأهداف".

أكمل: "أتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل من الموسم الماضي، لأنهم فازوا بكل البطولات في العام الماضي، فبكل تأكيد سنحاول أن نفعل الشيء ذاته للمساهمة في كتابة التاريخ".

أشار إلى أن وجود الأهلي في المونديال للمرة التاسعة لم يكن السبب الوحيد لارتدائه قميص الفريق، قائلًا: "فضلت المجيء إلى الأهلي، لأنه ناد له تاريخ كبير، يقولون دائمًا في أوروبا إنه النادي الذي يلي ريال مدريد، وإنه ريال مدريد إفريقيا، وهو شيء رائع بالنسبة لي أن أنضم للأهلي، كما أنني شاهدت عدة مباريات للفريق كان بها حماس كبير للجماهير، وهذا يذكرني بمشواري مع نادي كولن والنجاح الذي حققته معهم".

تحدث اللاعب عن جاهزيته لمباراة السوبر، غدًا، واستعداده إلى هزيمة كل الفريق، معلقاً: " أعلم أن اللعب للنادي الأهلي يعني شيئًا واحدًا فقط وهو الفوز بالمباريات".

اختتم موديست عن شعبية وجماهير كرة القدم في مصر بالتحديد جماهير الأهلي: "هناك جماهير رائعة يدعمون اللاعبين، والآن دوري في إسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل الخسارة مثلي تماماً، لذا سألعب بحماس وأدافع عن قميص فريقي بأفضل أداء ممكن".