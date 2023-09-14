شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وسكر الأقرب لتعويض فتوح وزيزو في الزمالك أمام بطل جيبوتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع أرتا سولار، يوم السبت المُقبل، فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 من المسابقة القارية.
وتضم قائمة الزمالك كل من:
حراسة المرمى: محمد صبحى- عبد الرحمن نفاد- معإذ علاء
خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغنى- حسام عبد المجيد- مصطفى الزنارى- محمد طارق- محمد عبد الشافى- حاتم سكر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسى- محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو"- يوسف إبراهيم "أوباما"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد عبد الرحيم " إيشو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما ندأى- مصطفى شلبي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- ناصر منسي
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