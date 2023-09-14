شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وسيف جعفر على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي، المقرر أقامتها يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى العاصمة كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي ، حيث تقام المباراة في الرابعة من مساء الأحد المقبل على استاد بيلي بالعاصمة كيجالي، وهو ملعب من النجيل الصناعي.

وضمت القائمة 23 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى : أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

- خط الدفاع : علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

- خط الوسط : بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل.

- خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

وتكتمل صفوف البعثة في كيجالي بانضمام الثنائي فيستون ماييلي قادما من جنوب أفريقيا وبلاتي توريه قادما من فرنسا بعد انتهاء المهمة الدولية مع منتخبي بلادهما.

وغاب عن قائمة الفريق الوافدين الجدد كل من محمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه .