شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار الكاف.. الأهلى يستبعد موديست من القائمة النهائية لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الجديد من القائمة النهائية مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها غدا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد قرار كاف برفض قيده.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – منذ قليل، طلب النادي الأهلي بقيد الفرنسي انتوني موديست في قائمته المشاركة بالسوبر الأفريقي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن تكون القائمة النهائية 18 لاعبًا، وبالتالي سيجري استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي التي ضمت 23 لاعباً التي غادرت إلى السعودية، ويعتبر موديست أول المستبعدين من القائمة النهائية.

ووصلت أمس الأول الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية، استعدادًا للمباراة التي تقام الجمعة بمدينة الطائف.