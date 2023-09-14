مصر تستضيف البطولة العربية لرواد التنس العام المقبل

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر البطولة العربية لرواد التنس مطلع العام المقبل، وذلك بمدينة الجونة، حيث أسند الاتحاد العربى للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر الصباح تنظيم البطولة لمصر خلال اجتماع الاتحاد العربى للعبة البيضاء الذى عقد بالأردن على هامش البطولة العربية الثالثة لرواد التنس.

وحضر الاجتماع رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى والعديد من رؤوساء الاتحادات العربية وامين السر بالاتحاد العربى الدكتور عبدالله عبدالعزيز والامين المساعد المهندس وليد سامى.

وكانت البطولة العربية لرواد التنس قد اختتمت بالأردن بحضور وزير الشباب الأردنى محمد فارس النابلسى وسط مشاركة ضخمة بعدد 207 لاعبين ولاعبات فى كل المراحل السنية المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا وإشادة من الجميع.

يذكر أنه وقع الاختيار على لاعبى منتخب مصر للناشئين؛ اللاعب نور فتح الله واللاعبة جنى حسام، للانضمام إلى فريق الاتحادين الدولى والأفريقى للتنس للناشئين والناشئات تحت 17 عاما، وذلك بسبب نتائجها المتميزة فى البطولات الدولية وكونهما من العناصر الواعدة فى اللعبة البيضاء.

ويضم هذا الفريق الدولى الأفريقى 3 لاعبين و3 لاعبات آخرين من ناشئى القارة السمراء.