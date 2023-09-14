شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعير محمد حمدى زكى من أسوان موسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع محمد حمدى زكى، مهاجم أسوان، لمدة موسم على سبيل الإعارة ليصبح الصفقة الثانية عشرة للفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع محمد حمدى زكى على العقد فى حضور اللواء أيمن المصرى المشرف العام على الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق.

وتعاقد طلائع الجيش مع 11 صفقة فى الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم التونسى حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

وسجل طلائع الجيش 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.