شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: كابيتانو مصر مشروع صناعة متكامل لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب ينتظره نجاحات كبيرة، ستكون طفرة فى الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وقال شوقى غريب، فى ندوة الخليج 365، كابيتانو مثر مشروع كبير وتدخل الدولة بقوة يضمن تحقيق النجاحات والأهداف التى تسعى إليها الرياضة المصرية، وأتوقع نجاحا كبيرا لكابيتانو مصر فى اكتشاف المواهب وزيادة عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية.

وأضاف، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى، أن كابيتانو مصر سيخلص المواهب من القيود التى تفرضها الأندية ومطالبتها بمبالغ ضخمة للموافقة على رحيل مواهبها.

ويؤكد غريب أن كابيتانو مصر مشروع متكامل له خطط واضحة، ويعمل فيه منظومة، تضم خبرات إدارية ونجوم كبيرة وأراه مشروع صناعة كبير.