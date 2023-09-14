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فانتازي.. انخفاض سعر حارس إيفرتون اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.
نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 14 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم.

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيفر مور (بورنموث) 4.8 مليون جنيه إسترليني.
جواو بيدرو (برايتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني.
جوردان بيكفورد (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.
ناثان ريدموند (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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