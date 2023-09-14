فانتازي.. انخفاض سعر حارس إيفرتون اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 14 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم.

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيفر مور (بورنموث) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

جواو بيدرو (برايتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

جوردان بيكفورد (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

ناثان ريدموند (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.