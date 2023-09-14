بعثة مودرن فيوتشر تصل تنزانيا استعداداً لمواجهة سينجيدا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى تنزانيا، استعداداً لمواجهة فريق سينجيدا بالكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق سينجيدا التنزاني نظيره فريق مودرن فيوتشر، يوم الأحد ١٧ سبتمبر بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت البعثة 23 لاعب وهم:

"محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح".