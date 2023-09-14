وكيل اللاعب: رومارينيو يسعى للتجنيس واللعب في صفوف المنتخب السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث البرازيلي ليوناردو أوليفيرا وكيل أعمال رومارينيو لاعب نادي الاتحاد، عن استمرار اللاعب البرازيلي في صفوف النادي السعودي حتى نهاية عقده الممتد إلى يونيو 2024.

وقال ليوناردو في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية: "رومارينيو سيستمر مع الاتحاد، لديه عقد حتى يونيو 2024، وفي الوقت الحالي يركز على تسجيل المزيد من الأهداف فقط ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية".

وأضاف البرازيلي: "رومارينيو كان لديه 7 عروض لمغادرة الاتحاد، لكنه رفض الرحيل وقرر البقاء في السعودية".

وأكد: "رومارينيو يحلم بتمثيل المنتخب السعودي، وأن هذا الأمر أحد أولوياته في الفترة القادمة، خاصة بعد تردد بقوة أنه قد يتم منحه الجنسية السعودية".

واختتم: "لم يتواصل معنا أي أحد من أجل تجنيس اللاعب، وليس لدينا أي شئ ملموس بشأن التجنيس، لكن رومارينيو ينتظر أن يحدث ذلك الأمر".