بعد وصول الزمالك.. جلسة بين عبد الواحد السيد ومسئولي السفارة بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع مسؤولي السفارة المصرية بدولة تنزانيا، عقب وصول بعثة الفريق الأول، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم عبد الواحد السيد مدير الكرة ورئيس البعثة، التحية والشكر للسفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا وعمرو سليم نائب السفير و إسلام جلال قنصل مصر في تنزانيا و أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة، على المجهود المبذول من جانبهم عقب وصول البعثة و تذليل كافة العقبات و الاطمئنان على راحة الفريق.

من جانبه أكد السفير شريف إسماعيل خلال حديثة مع عبد الواحد السيد، على سعادته بتواجد الزمالك في تنزانيا بجانب فريق مودرن فيوتشر ممثلين عن مصر في بطولة كأس الكونفدرالية .

وأضاف أنه سيتم تلبية كافة متطلبات البعثة، وتوفير كافة سبل الراحة خلال تواجد الفريق في تنزانيا، وأعرب عن أمنياته للفريق بتحقيق الفوز على أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي على التقاط الصور مع مسؤولي السفارة المصرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر يوم السبت المقبل.