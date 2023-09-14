"ميدفعش عليه أقساط".. كيف يتعامل لاعبو الأهلي مع غرامة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

كشف رامي ربيعة، لاعب الأهلي طريقة تعامل لاعبو الفريق مع كهربا و الغرامة الموقعة عليه وأشار إلى أن النادي الأهلي لن يتخلى عن اللاعب.

قال ربيعة خلال تصريحات تليفزيونية على قناة إم بي سي مصر: "بناخد غرامة كهربا بهزار لما نكون سهرانين أو في كافية نقول لا كهربا ميدفعش عليه أقساط".

تابع: "كهربا عارف إن الأهلي لن يتخلى عنه".

أضاف: "آخر بطولة أفريقيا هي الأغلى بالنسبة لي، الزمالك 5 أفريقيا وأنا 5 أفريقيا، رقم الزمالك كبير فيه أندية معاها اثنين أو ثلاث بطولات".

اختتم عن ذكرياته مع مباراة 6/1: "كنت في الاستاد بمباراة 6/1 مع والدي الأهلاوي، مكناش مصدقين في المدرجات إن لسه فيه شوط ثاني، النتيجة كانت 3 في الشوط الأول ودي كانت كبيرة، كجمهور في المدرجات قولنا الزمالك هينزل الشوط الثاني يبدل النتيجة، لقينا النتيجة راحت لـ6".