شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: النادرى وعطا آخر الصفقات الصيفية للفريق فى الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن الفريق أنهى الميركاتو الصيفى استعدادا للموسم الجديد بضم 9 لاعبين جدد، مشيراً إلى أن النادى ضم 6 لاعبين فى صفقة انتقال حر، و3 لاعبين شراء من أنديتهم.

وقال رئيس نادي البنك الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن صفقتي أحمد النادرى من غزل المحلة وعلاء عطا من بتروجت، هما آخر صفقات البنك الأهلي في الميركاتو الصيفى، مؤكداً أن هناك استراتيجية في سياسة التعاقدات الجديدة استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، وأنه تم التركيز خلال التعاقدات على الكيف وليس الكم، ونجح النادى فى تدعيم المراكز المطلوبة من جانب المدير الفنى.

ونجح مسئولو البنك الأهلى في ضم أحمد النادرى لاعب خط وسط فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 5 سنوات ، كما نجح مسئولي النادي بضم علاء عطا لاعب فريق بتروجيت خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى لدعم الفريق استعدادا لخوض مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وكان انتظم أحمد النادرى وإبراهيم حسن الثنائى المنضم حديثا لفريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية مساء أمس استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز .

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 9 لاعبين، وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعلاء عطا ، وجميعهم صفقات انتقال حر، وابراهيم حسن من الاتحاد السكندري، وعماد فتحى من أسوان، واحمد النادري من غزل المحلة.

ويواصل فريق البنك الاهلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى القبرصى بابا فاسيليو استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى أفتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز والمقرر أنطلاقة يوم 18 من الشهر الجارى .