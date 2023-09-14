شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تنزانيا يلتقى بعثة الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، على عقد جلسة مع مسئولى السفارة المصرية بدولة تنزانيا، عقب وصول بعثة الفريق الأول، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم عبد الواحد السيد التحية والشكر للسفير شريف إسماعيل سفير مصر فى تنزانيا وعمرو سليم نائب السفير وإسلام جلال قنصل مصر فى تنزانيا وأحمد جمال سكرتير ثاني السفارة، على المجهود المبذول من جانبهم عقب وصول البعثة وتذليل العقبات والاطمئنان على راحة الفريق.

من جانبه أكد السفير شريف إسماعيل خلال حديثة مع عبد الواحد السيد، على سعادته بتواجد الزمالك في تنزانيا بجانب فريق مودرن فيوتشر ممثلين عن مصر في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف أنه سيتم تلبية كل متطلبات البعثة، وتوفير سبل الراحة خلال تواجد الفريق في تنزانيا، وأعرب عن أمنياته للفريق بتحقيق الفوز على أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص عبد الواحد السيد على التقاط الصور مع مسئولي السفارة المصرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر يوم السبت المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.