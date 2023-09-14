شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستعير رأفت خليل من الأهلى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى زد فى الحصول على خدمات رأفت خليل لاعب الأهلى الشاب لمدة موسمين فى آخر يوم قبل غلق باب القيد، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز.

ويحق للنادى الأهلى قطع إعارة رأفت خليل بعد انتهاء الموسم الأول إذا رغب فى استعادة اللاعب مرة أخرى بعد نهاية الموسم المقبل.

ولا يشارك رأفت خليل مع الأهلى بشكل أساسى ويخرج بصفة دائمة من حسابات مارسيل كولر في ظل وجود تخمة في هذا المركز.

يذكر أن رأفت خليل هو ثامن لاعب ينضم من الأهلى إلى زد بعد على لطفى وشادى حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد أشرف وحمدى ياسر.