شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 14 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 / 9 / 2023، العديد من الأخبار المهمة، منها الاتحاد الأفريقى يرفض طلب الأهلى قيد موديست فى قائمة السوبر الأفريقى.

كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – طلب النادي الأهلي بقيد الفرنسي انتوني موديست في قائمته المشاركة بالسوبر الأفريقي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلى بزيه التقليدى فى السوبر الأفريقى واتحاد العاصمة بالأبيض والأسود

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الأفريقى، الذى عُقِد اليوم فى أحد فنادق مدينة الطائف، عن الاتفاق على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الفريق الجزائرى قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

كولر: مباراة السوبر الأفريقى صعبة.. ولم يشغلنى عامل السن وقت التعاقد مع موديست

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة السوبر الأفريقي غدا الجمعة، على استاد الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

الشناوى: سنلعب السوبر الأفريقى للتتويج باللقب.. واللاعبون فى كامل تركيزهم

كشف محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، أن فريق استعد جيدا لخوض مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامته على ملعب مدينة الملك فهد الدولية بندينة الطائف السعودية.

أوباما وسكر الأقرب لتعويض فتوح وزيزو في الزمالك أمام بطل جيبوتي

استبعد الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، الثنائى أحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح، عن مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، واقترب حاتم سكر من المشاركة فى مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب أحمد فتوح، على أن يتواجد محمد عبد الشافى على دكة البدلاء، فيما يلعب يوسف أوباما بدلًا من أحمد سيد زيزو بجوار سيد عبد الله نيمار وشيكابالا وإبراهيما نداى فى خط الوسط، خلف التونسى سيف الدين الجزيري.

إنبى يعلن إنهاء أزمة القيد رسميا بعد تسوية مستحقات زياد بو غطاس

أكد أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى إنهاء أزمة القيد رسمياً، بعد الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف مع التونسى زياد بو غطاس لاعب الفريق السابق، بشأن مستحقاته المالية.

سفير مصر فى تنزانيا يلتقى بعثة الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية

حرص عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، على عقد جلسة مع مسئولى السفارة المصرية بدولة تنزانيا، عقب وصول بعثة الفريق الأول، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.