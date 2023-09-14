قبل غلق باب الانتقالات الصيفية..الأهلي يستغني عن 3 لاعبين

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الساعات الماضية استغناء النادي الأهلي عن ثلاثة لاعبين جدد من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في مصر.

وينتهي موسم الانتقالات الصيفية في مصر عند الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

وحصل نادي زد على خدمات رأفت خليل، من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسيمن، مع وجود بند في العقد، يسمح للنادي الأهلي بقطع الإعارة وعودة اللاعب بعد السنة الأولى.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي ، أن النادي سيحصل على مبلغ 2 مليون جينه من إعارة رأفت خليل إلى الأهلي، في الموسم الأول.

وأفاد المصدر، قائلًا: "في حالة استكمال رأفت خليل، إعارته في الموسم الثاني، سيحصل الأهلي على 2 مليون جينه آخرين، وبذلك يكون إجمالي الصفقة 4 ملايين جينه في الموسمين".

وحصل نادي فاركو، على خدمات محمد فخري، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي، استعدادًا لموسم (2023 - 2024).

وضم نادي فاركو محمد فخري، بشكل نهائي من الأهلي، ووقع اللاعب على عقود انتقال لفريق فاركو لمدة 4 مواسم.



كما أعلن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي رسميا عن ضم زياد طارق لاعب فريق الأهلي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق البترولي في الموسم الجديد.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات خاصة:" نجحنا في إنهاء أزمة القيد والاتفاق مع التونسي زياد بوغطاس على حل أزمة مستحقاته المتأخرة في الفترة الحالية".

ويتواجد أيمن الشريعي رئيس النادي البترولي في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا من أجل إنهاء إجراءات قيد لاعب وسط الأهلي في قائمة الفريق بعد ضم زياد طارق رسميا.