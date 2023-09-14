شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يعلن ضم زياد طارق من الأهلى لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه نجح فى التعاقد مع زياد طارق لاعب الأهلى لمدة 3 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى.

وأكد أيمن الشريعى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بذل جهدا كبيرا من أجل حل أزمة القيد، خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على احتياجات الفريق وتلبية رغبات الجهاز الفنى.

وأضح رئيس نادى إنبى أن فتح باب القيد وإسدال الستار على الأزمة كان مخطط له من البداية، ولكن أجل الإعلان لهذا التوقيت من أجل الحصول على احتياجاته وتلبية رغبات الجهاز الفنى للفريق بقيادة تامر مصطفى.

فى سياق متصل أكد رئيس نادى إنبى إنهاء أزمة القيد رسمياً، بعد الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف مع التونسى زياد بو غطاس لاعب الفريق السابق، بشأن مستحقاته المالية.

وقال الشريعى إنه تواصل على مدار اليومين الماضيين مع اللاعب ومحاميه، من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية، حتى نجح فى التوصل إلى اتفاق نهائى وتسوية المستحقات.

كانت المحكمة الرياضية الدولية كاس أرسلت إخطاراً رسمياً إلى نادى إنبى يفيد بإيقافه عن القيد ثلاث فترات مقبلة بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق التونسي زياد بو غطاس.