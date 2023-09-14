شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة الشاطئية يخسر من كرواتيا فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية من نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة أشواط 2-0 فى آخر مباريات دور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-14 بينما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 21-15. وكان منتخب الرجال خسر من صربيا بنتيجة 2-0، وكان تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على منتخب الجزائر 2-0 في الدور التمهيدي الثاني. بتلك النتيجة يودع منتخب الكرة الطائرة الشاطئية منافسات البطولة من دور المجموعات. ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين . وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز