شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الثانى لبرنامج كابيتانو مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج كابيتانو مصر على قناة ON، لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم الذى تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تجيب الحلقة الأولى من البرنامج على سؤال مهم ردده الكثيرون بعد الموسم الأول عن مصير اللاعبين المختارين من الموسم الأول بالبرنامج، حيث تكشف الحلقة عن مراكز التدريب التى تم إنشاؤها للاعبين فى 7 محافظات مختلفة للاهتمام بهم ورعايتهم، بخلاف مفاجأة الحلقة وهى تواجد مجموعة من الخبراء والكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين فى أكبر الأندية الإسبانية لاختيار 10 مواهب من نجوم كابيتانو مصر فى الموسم الأول لقضاء فترة معايشة مع أكبر الأندية الإسبانية مثل سلتافيجو وريال بيتس وبلد الوليد وألباسيتى.

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب فى كرة القدم على شاشة "ON"، يومى الخميس والجمعة فى تمام التاسعة مساء.