شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يضم عمرو وردة لمدة موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى فاركو فى قيد عمرو وردة صباح اليوم عقب إتمام الاتفاق معه للانضمام إلى الفريق السكندرى لموسم واحد فقط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادى استقلال طهران الإيرانى صرفت النظر عن التعاقد مع المصرى عمرو وردة لاعب أبولون القبرصي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادى الرجاء الرياضى المغربى فسخ التعاقد مع الدولى المصرى عمرو وردة، تلبية لطلب اللاعب وفق ما أكده الحساب الرسمى للنادى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة le360 سبور المغربى أن عمرو وردة اشترط الحصول على طائرة خاصة، ومقابل مادي كبير من أجل التوقيع في قائمة الفريق الإيراني.



وأضافت الصحيفة أن وردة الذي فسخ عقده مع الرجاء الرياضي، بعد أيام قليلة بعد التوقيع له، لازال يبحث عن فريق من أجل التوقيع له.

كان عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، قد أكد أن عمرو وردة تغيب عن أكثر من مران للفريق، وبعدها طلب فسخ عقده بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له ودخوله المستشفى وشكه فى إصابته بمرض خبيث، وفسخنا العقد بالتراضي ودفع اللاعب الشرط الجزائي.