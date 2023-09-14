لـ زد وإنبي.. رحيل ثنائي الأهلي قبل ساعات من غلق باب القيد



محمد اسماعيل - القاهرة - وافق النادي الأهلي على رحيل ثنائي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل غلق باب القيد بساعات قليلة.

وعلم موقع الخليج 365، أن النادي الأهلي وافق على إعارة رأفت خليل لاعب الفريق، إلى نادي زد، خلال فترة الانتقالات الحالية، لمدة موسم، على أن يعود مرة أخرى الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن مسئولي الأهلي، وافقوا أيضا على رحيل اللاعب زياد طارق إلى نادي إنبي، خلال الفترة الحالية، بشكل نهائي، حيث وقع اللاعب على عقود لمدة أربعة مواسم.

وأتم المصدر، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وافق على رحيل رأفت خليل، من أجل مشاركته واكتسابه الخبرات، قبل العودة مرة أخرى في الفترة المقبلة، بينما رحب بالاستغناء بشكل نهائي عن زياد طارق.