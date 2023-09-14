الدوري السعودي.. تشكيل مباراة الاتحاد والأخدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

يلتقي الاتحاد والأخدود، اليوم، في السادسة مساءً، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".

أعلن نونو سانتو تشكيل الاتحاد لمواجهة الأخدود، كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: لويس فيليبي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، صالح العمري، رومارينيو، رومارينيو

خط الهجوم: كريم بنزيما

يخوض الأخدود المباراة أمام الاتحاد بالتشكيل التالي: باولو، آل منصور، بوركا، سولومون، الربيعي، الزبداني، عيد، تاناسي، كولادو، جودوين، تاوامبا.