الدوري السعودي.. تشكيل مباراة الاتحاد والأخدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:
يلتقي الاتحاد والأخدود، اليوم، في السادسة مساءً، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".
أعلن نونو سانتو تشكيل الاتحاد لمواجهة الأخدود، كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: لويس فيليبي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان
خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، صالح العمري، رومارينيو، رومارينيو
خط الهجوم: كريم بنزيما
يخوض الأخدود المباراة أمام الاتحاد بالتشكيل التالي: باولو، آل منصور، بوركا، سولومون، الربيعي، الزبداني، عيد، تاناسي، كولادو، جودوين، تاوامبا.