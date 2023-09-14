على رأسهم ميسي.. فيفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ قليل قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في العالم عن موسم 2022/23.

وجاءت القائمة كالأتي:

ألفاريز (مانشستر سيتي)

بروزوفيتش (النصر السعودي)

دي بروين (مانشستر سيتي)

جندوجان (مانشستر سيتي)

هالاند (مانشستر سيتي)

رودري (مانشستر سيتي)

كفاراتسخيليا (نابولي)

مبابي (باريس سان جيرمان)

ميسي (انتر ميامي)

أوسيمين (نابولي)

ديكلان رايس (أرسنال)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

وقال فيفا في بيانه الرسمي عن جوائز الأفضل للعام الحالي، أنه سيتم تحديد اللاعب الأفضل اعتمادا على المشاركة بالبطولات في الفترة ما بين 19 ديسمبر حتى 20 أغسطس 2023.