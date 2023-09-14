"جاي مصر معسكر".. أحمد عبد العزيز مودي يكشف أوضاعه في ليبيا بعد الإعصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند عواد:

كشف أحمد عبد العزيز "مودي"، لاعب الهلال الليبي، أوضاعه في ليبيا عقب تعرضها لإعصار "دانيال"، منذ أيام.

تعرضت منطقتي الجبل الأخضر ودرنة في ليبيا إلى العاصفة "دانيال" خلال الأيام الماضية، راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شخص، -وفقا لآخر التقديرات- ما دفع الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات صعود الأندية إلى الدوري الممتاز.

صرح المصري أحمد عبد العزيز "مودي" المنضم حديثًا للهلال الليبي لـ "الخليج 365": "أنا في مدينة بني غازي والحمدلله بخير، السيول على الحدود بعيدة عني".

أضاف: "إن شاء الله جاي مع النادي معسكر في مصر يوم الإثنين المقبل، حسبما كان النادي مخطط قبل الإعصار".

وعن تأثير الإعصار على مشاركة الهلال الليبي في البطولات الإفريقية، قال: "كان عندنا مباراة مع فريق ريوان سبورت الرواندي غدًا بالكونفدرالية، لكن تم تأجيلها، لتكون المباراتان في رواندا يومي 30 سبتمبر و 7 أكتوبر".

ولفت، إلى أنه تواصل مع أحمد سمير، المنتقل حديثًا إلى أهلي بني غازي الحالي.

اختتم: "الدوري الليبي لم يبدأ حتى الآن ولم يتم تحديد موعد انطلاقه".

يذكر أنه، قبل انتقال أحمد "مودي" إلى الهلال الليبي، فسخ عقده مع فاركو بعد انتهاء موسم 2022-2023 وقضى موسمين مع النادي منذ صعوده إلى الدوري ممتاز.