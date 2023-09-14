شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام يهزم محمد الشوربجى فى نصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كان مازن هشام قد تمكن من الصعود إلى الدور ربع النهائى، بعد فوزه على "علي أبو العينين" بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-6)، قبل أن يلتقى اليوم الخميس مع الإنجليزى محمد الشوربجى المصنف الـ3 عالميًا.

وتعد بطولة قطر كلاسيك للاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية فى لعبة الاسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.