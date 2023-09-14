شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوافق على إعارة جابريل أوروك إلى النصر الليبى موسماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادى غزل المحلة على انتقال المهاجم النيجيرى جابريل أوروك إلى نادى النصر الليبى خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية البيع النهائى.

ومن المتوقع أن يتوجه النيجيرى جبريل أورويك إلى ليبيا السبت المقبل للانتظام في تدريبات فريق النصر الليبى.

ومن جانب آخر تعاقد غزل المحلة مع رجب مارو هداف لافيينا في الموسم المنقضى بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، استعدادا لدورى المحترفين والذى يسعى فيه الفريق المحلاوى للعودة لدورى الأضواء من جديد بعد الهبوط الموسم الماضى.

ويعد مارو من أفضل المهاجمين بالقسم الثانى، بعدما احتل صدارة ترتيب هدافى القسم الثانى بالكامل برصيد 16 هدفا، وكان قريبا من الانتقال للمصرى البورسعيدى، إلا أن الصفقة توقفت فى اللحظات الأخيرة، بعد تعاقد الفريق البورسعيدى مع التونسى فخر الدين بن يوسف.

يأتى ذلك بناء على رغبة خالد عيد، المدير الفنى للمحلة، الذى أوصى بالتعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى واحتلاله صدارة ترتيب الهدافين بالرغم من صغر سنه.