شكرا لقرائتكم خبر عن صور من حياة مازن هشام عقب التأهل لنصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المصرى مازن هشام إلى نصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للاسكواش عقب الفوز على حامل اللقب الإنجليزى محمد الشوربجى بنتيجة ( 2 _3 ) .

كان مازن هشام قد تمكن من الصعود إلى الدور ربع النهائى، بعد فوزه على "علي أبو العينين" بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-6)، قبل أن يلتقى اليوم الخميس مع الإنجليزى محمد الشوربجى المصنف الـ3 عالميًا.

وتعد بطولة قطر كلاسيك للاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية فى لعبة الاسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد والأخير فى الموسم المنقضي، وسيطر علي فرج على الصدارة حتى الموسم المقبل، بعد تأهله مؤخراً لنصف نهائي بطولة العظماء الثمانية الأخيرة.

وكان علي فرج قد دخل فى منافسة قوية مع البيروفي دييجو إلياس على قمة التصنيف العالمي، غير أن تطور مستوى على فرج ونتائجه قبل نهاية الموسم، وتراجع مستوى لاعب بيرو، أكد جدارة البطل المصري بالحفاظ على القمة حتى الموسم المقبل.

ونرصد لكم بعضاً من الصور الخاصة بالنجم المصرى مازن هشام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام :



مازن هشام



مازن هشام



مازن هشام



مازن هشام



مازن هشام



مازن هشام (6)