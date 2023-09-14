شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن إعارة أحمد بلحاج إلى الجونة بعد شرائه من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى سيراميكا إعارة أحمد بلحاج إلى الجونة، بعد الحصول على خدماته، من أسوان لمدة 4 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى، وجاء قرار الإعارة بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى.

فى سياق مختلف، يفاضل مسئولي نادى سيراميكا بين ملعب ستاد الكلية الحربية والمقاولون العرب لخوض مباريات الفريق الموسم المقبل في بطولة الدورى الممتاز عقب رفض ستاد القاهرة.

وكانت قرعة بطولة الدوري المصري قد أسفرت عن مواجهة قوية لفريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري ثم مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.

ومن جانب آخر أعلن نادى سموحة انتقال النيجيري صديق أوجولا، صانع ألعاب الفريق السكندرى، إلى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القيد.