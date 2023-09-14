شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يضم ثنائي سيراميكا في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي، في ضم كل من إبراهيم أيوا وعبد الرحمن رمضان، لاعبى فريق سيراميكا، في صفقة انتقال حر.

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسى أشرف العفلى لاعب وسط النجم الساحلى لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم ألفريق ولاعبى المصرى أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع ألفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

واختتم فريق الداخلية معسكره المغلق فى الإسكندرية أول أمس، الثلاثاء، بمواجهة حرس الحدود وديا باستاد المكس، قبل العودة إلى القاهرة استعدادا لمنافسات بطولة الدورى للموسم الجديد .

وخاض الداخلية عدداً من المباريات الودية، أمام فاركو وسموحة وزد وديلفى، خلال معسكره فى الإسكندرية الذى بدأ من مطلع الأسبوع الماضي.

وكان مسئولو نادى الداخلية، برئاسة اللواء عثمان الدسوقى، قد قرروا فسخ تعاقده مع اللاعب أحمد ميسى لاعب القناة السابق بالتراضى بينهما، وذلك بناء على طلب من الجهاز ألفنى للفريق بقيادة دكتور ميمى عبد الرازق.

وأعلن خالد قمر، مهاجم فريق الزمالك وطلائع الجيش السابق فسخ تعاقده بالتراضى مع نادى الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية.