شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودع دورى الامم لكرة السلة 3x3 شباب وفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر لكرة السلة 3x3 فتيات وشباب تحت 21 وتحت 23 سنة منافسات الدورى العالمى التى تقام بمنغوليا.

وودع منتخب الشباب البطولة بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 12/18، والفوز على بولندا 21/18 بينما ودع منتخب الفتيات بالخسارة أمام فرنسا أيضا بنتيجة 8/18 وأمام المانيا بنتيجة 14/21.

ويقع منتخب تحت 21 سنة بنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات ألمانيا وفرنسا ومصر، وبالنسبة للشباب فوقعوا فى مجموعة A مع فرنسا وليتوانيا.

بينما يقع منتخب تحت 23 سنة فتيات فى مجموعة A بجانب منتخبات الصين والمجر، بينما يقع منتخب البنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات فرنسا وبولندا.

وتضم قائمة منتخب الشباب تحت 23 سنة كل من يوسف المعداوى، إبراهيم هشام ، إبراهيم محمد، يوسف رفعت، يارا أسامة، ريم طلعت، فريدة مسعد.

وتضم قائمة منتخب تحت 21 سنة كل من سليم العيسوى، عمر سمارة، سيف قطز، عمر اشرف ،ملك هشام، مريم مراد،آية الفقي.