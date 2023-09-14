شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن ضم عمر الوحش من الإسماعيلى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عمر الوحش لاعب الاسماعيلى السابق ، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2023- 2024. ووقع الوحش على عقود انضمامه لصفوف زعيم الثغر لمدة 3 مواسم، عقب طلب طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى ، حيث يُجيد الوحش اللعب بمركز لاعب الوسط.

فى سياق مختلف يدرس طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لائحة فريق الكرة من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجديد، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف زعيم الثغر.

ويعكف طارق العشرى على دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق الكروى الأول، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات.

ويرغب طارق العشرى فى وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع سيد البلد من أجل عودة البطولات لسيد البلد، لتحقيق آمال الجماهير التي تضع آمالا عريضة عليه بعد مرور الفريق بكبوة على مستوى النتائج فى الأمتار الأخيرة من دورى الموسم الماضى.