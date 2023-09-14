لوجين شوقي تحصد ذهبية 200 الزعانف وأيمن سيف يفوز ببرونزية 100 متر

على صعيد متصل ، حقق سيف أيمن لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف الميدالية البرونزية لمنافسات 100 متر لدورة ألعاب البحر المتوسط ..كانت بعثة منتخب الغوص والإنقاذ وصلت إلى اليونان فجر أمس ببعثة برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد.

وكان ثنائي منتخب مصر للسباحة يوسف بيومي وحبيبة هيثم حققا الميدالية البرونزية فى منافسات التتابع للخماسي الحديث بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

وفاز الثنائي المصري بالميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية، وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية، بينما جاء ثنائي إسبانيا فى المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.

وحرصت البعثة المصرية على التواجد في منافسات الخماسي اليوم ودعم لاعبي منتخب مصر.