شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت سارة سمير بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في وزن 71 كجم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.

وتقام بطولة العالم لرفع الأثقال حاليًا في العاصمة السعودية الرياض وتنتهي في 17 سبتمبر الجاري، وارتفع رصيد مصر إلى 5 ميداليات، بعدما توج البطل المصري كريم كحلة بـ 3 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية في الكلين والنتر.

وكان الرباع المصري كريم كحلة، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، تُوج بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، وحصد بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ولاعب منتخبنا الوطني محمود حسني ببرونزية الكلين والنطر، في نفس البطولة بالسعودية.