موسم 2022-2023 .. الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم

الشارقة - اميمة ياسر - غاب محمد صلاح عن قائمة نجوم العالم المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2022-2023.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن اليوم الخميس، الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست).

الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدر قائمة النجوم المرشحين للفوز بالجائزة بجانب كل من كليان مبابي و6 نجوم من فريق مانشستر سيتي المتوج بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

كما تواجد الثنائي خفيتشيا كفارتسخيليا وفيكتور أوسيمين بعد نجاحهما في قيادة نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي.

مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر الحالي وإنتر ميلان السابق ينافس على الجائزة أيضا.

وجاءت قائمة النجوم المرشحون.. خوليان ألفاريز مارسيلو بروزوفيتش كيفين دي بروين إلكاي جوندوجان إيرلينج هالاند رودري خفيتشيا كفارتسخيليا كيليان مبابي.