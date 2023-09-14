«حصلت مع مؤمن زكريا ونجحت» .. رامي ربيعة: انتقال إمام عاشور للأهلي مجازفة

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث رامي ربيعة، لاعب الأهلي عن انتقال إمام عاشور للأهلي و علاقته بنجم نادي الزمالك شيكابالا.

قال ربيعة عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية على قناة إم بي سي مصر: "وجهة نظره هو عارف هو بيختار إيه أنا شايفها مجازفة بالنسبة له، لكنها حصلت مع مؤمن زكريا ونجحت، لكني لو مكانه أخاف أعملها".

أضاف: "مفيش عندنا في الأهلي نجم ولا أساسي واحتياطي".

تابع عن علاقته بشيكابالا: "تعاملت مع شيكابالا في سبورتنج لشبونة بالبرتغال، كنا مع بعض في كل حاجة وشيكا شخصية محترمة أنا بحبه على المستوى الشخص، أي حاجة كانت بتحصل في البرتغال كنا بنبقى مع بعض، وهو كما كان قبلي وبيقولي اعمل ايه ومعملش ايه".

وجه ربيعة رسالة للاعب الزمالك: "بالتوفيق في حياتك مع ناديك، لاعب كرة عالمية الكرة في رجله حلوه بنستمتع وإحنا بنتفرج عليه، اللاعب المهاري بنقول عليه مهاري والراجل بنقول عليه راجل".

اختتم: "الخطيب قالي إنت فيك شبه مني بس ربي شعرك".