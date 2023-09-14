المران الأول في تنزانيا.. برنامج استشفائي للاعبي الزمالك استعدادا لبطل جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيلياً و استشفائياً للاعبين على هامش المران الذي أقيم داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية و الاستشفائية المتنوعة تحت قيادة أفراد الجهازين الفني و الطبي، لعلاج الإرهاق البدني و العضلي في ظل رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى تنزانيا والتي استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات.

و حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي و علاء رجب مخطط الأحمال، على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر يوم السبت المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.