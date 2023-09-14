شكرا لقرائتكم خبر عن مدربا الأهلي واتحاد العاصمة يتوقعان صعوبة «السوبر الإفريقي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تبادل السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري ونظيره عبد الحق بن شيخه مدرب اتحاد العاصمة الجزائري الأمنيات بتحقيق كأس السوبر الإفريقي الذي يجمع الفريقين الجمعة في مدينة الطائف السعودية للمرة الأولى.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس «الأهلي جاهز للمباراة، سعداء بهذه المناسبة واللعب أمام جماهيرنا في السعودية».

وتوقع المدرب السويسري مباراة صعبة في ظل الطموحات المشتركة، مبيناً أنه أوعز للاعبيه ببذل أقصى جهد لتحقيق اللقب.

وتمنى بن شيخة من جهته أن ينجح فريقه في الفوز بالمباراة وتكرار إنجازه الشخصي عندما قاد نهضة بركان المغربي للفوز بالنسخة الماضية على حساب الوداد المدجج بالنجوم.

وامتدح المدرب الجزائري خصمه الأهلي، وقال «سنواجه فريقاً عالمياً يمتلك العناصر والخبرة الميدانية والتعامل مع المواعيد الكبيرة حتى لو غابت عنه بعض العناصر، لكننا لدينا العزم على تشريف الكرة الجزائرية وتقديم عرض لائق بفريقنا ونجومه».

ويلتقي الفريقان الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية «20 ألف متفرج» في الطائف عند العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، وهذا النهائي الثاني الذي تستضيفه المدينة بعد شهر تقريباً من استضافة نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الذي جمع الغريمين النصر والهلال، وفاز الأول بهدفين لهدف.