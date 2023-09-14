شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يعلن رحيل رئيسه التنفيذي في نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أرسنال رحيل رئيسه التنفيذي فيناي فينكاتيشام، عن منصبه في صيف 2024، في نهاية الموسم الجاري.

وأصدر النادي بياناً أكد خلاله أن القرار جاء بناء على رغبة فينكاتيشام في خوض تجربة جديدة بعد 14 عاماً مع أرسنال.

وتحدّث فيناي فينكاتيشام حول رحيله عن أرسنال، قائلاً: «لقد كان قراراً صعباً، ولكن حان الوقت لخوض تحدٍّ جديد».

وأضاف: «الآن ليس الوقت المناسب للوداع، سأظل مركّزاً حتى آخر يوم لي في النادي، لأدعم الانتقال السلس للإدارة».

وعلق جوش كرونكي، الرئيس المشترك لنادي أرسنال عن رحيل فينكاتيشام، قائلاً: «يدعم مجلس الإدارة بشكل كامل رغبة فيناي في متابعة التحدي التالي. ونود أن ننتهز هذه اللحظة لنشكره على مساهمته وخدمته الطويلة».

وتابع كرونكي: «سيظل فيناي فينكاتيشام دائماً جزءاً من عائلة أرسنال، وسيتم الترحيب به دائماً، التغيير أمر يستعد له النادي جيداً».

وأشار إلى أن رحيل الرئيس التنفيذي لن يغير من خطط أرسنال، موضحاً: «يظل مجلس الإدارة ملتزماً باستراتيجيتنا، وسنعمل على تغيير القيادة في حين نواصل دفع النادي إلى الأمام». يذكر أن فيناي فينكاتيشام انضم إلى أرسنال في 2010، وعمل مديراً تنفيذياً خلفاً لإيفان جازيدس، وتدرّج في المناصب حتى أصبح الرئيس التنفيذي للنادي عام 2020.